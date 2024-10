Einbruch in einen Werkstattraum

Linz am Rhein (ots). Im Verlauf des vergangenen Wochenendes (18.

-21.10.2024) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Werkstattraum in einem Wohnkomplex in der Linzhausenstraße, und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Polizeiinspektion Linz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell