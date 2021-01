Einbruch in eine Werkstatt

Im Zeitraum von Samstag, 23.01.2021, 14:50 Uhr, bis Sonntag, 24.01.2021, 08:25 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt in Dernbach, An den Buchen, eingebrochen.

Die Täter entwendeten Baumaschinen und benutzten vermutlich unbefugt den PKW Mercedes – Benz des Geschädigten zum Abtransport des Diebesgutes. Das Fahrzeug wurde an einem Waldweg bei Dernbach in Nähe der Kreisstraße 121 mit geöffneten Fensterscheiben zurückgelassen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



