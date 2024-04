Puderbach

Einbruch in ein Lebensmittelfachgeschäft

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter in Puderbach, Auf der Held in ein Lebensmittelfachgeschäft eingebrochen.