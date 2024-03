Daaden

Einbruch in ehemalige Gaststätte

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Zwischen dem 16.03.2024 und dem 18.03.2024, ca. 08:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine ehemalige Gaststätte in der Mittelstraße in Daaden durch Einschlagen einer Fensterscheibe eingebrochen.