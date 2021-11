Im Zeitraum Montag, 29.11.2021, 17 Uhr und Dienstag, 30.11.2021, 17 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Schützenhalle in Leubsdorf.

Bislang unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Innere der Halle. Hier entwendeten sie Bargeld aus der Kaffeekasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Linz / Rhein entgegen.



