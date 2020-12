Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 16:10 Uhr

In der Nacht von Samstag, den 26.09.2020 auf Sonntag, den 27.09.2020 brachen bisher unbekannte Täter in das Vereinsheim des VfB Niederdreisbach ein.

Dieses befindet sich „Am Koppelberg“ in Niederdreisbach. Die Täter rissen zunächst die angebrachte Außenbeleuchtung von der Außenwand des Vereinsheims. Anschließend hebelten sie die Eingangstüre auf und betreten durch diese den Theken- und Küchenbereich. Dort werden diverse Schränke durchwühlt. Letztlich entwendeten die Täter einen Fernseher.



Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



