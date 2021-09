Einbruch in das Vereinsheim des TC Asbach

Zunächst versuchten die Täter erfolglos ein Fenster aufzuhebeln. Im Anschluss warfen sie das Fenster mit einem Stein ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort entwendeten sie Elektrogeräte. Der Gesamtschaden dürfte im oberen 3-stelligen Bereich liegen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



