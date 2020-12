Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 16:20 Uhr

Sie brachen die Eingangstüren des Neben- und des Hauptgebäudes auf und entwendeten dort die Ladenkasse sowie Gartengeräte. Der Schaden liegt im fünfstelligem Bereich.



Ebenfalls in der Nacht von Samstag, den 26.09.2020 auf Sonntag, den 27.09.2020 sind bisher unbekannte Täter in das Sportheim des 1. FC Offhausen in 57548 Kirchen-Offhausen am dortigen Sportplatz „Köppelarena“ eingebrochen. Auch hier wurde die Eingangstüre aufgehebelt und diverse Elektronikartikel und Werkzeuge entwendet. Der Schaden wird hier ebenfalls auf mehrere tausend Euro geschätzt.



Bei den Taten wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.



Hinweise zu dem vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell