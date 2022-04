Einbruch in Baustellenfahrzeug – Entwendung hochwertiges Werkzeug

In der Straße „Am Schwarzen Kreuz“ in Bad Hönningen haben unbekannte Täter mit einem Schlagwerkzeug die Scheibe eines Firmen-LKW einer Baufirma eingeschlagen und einen Stemmhammer der Marke Bosch, sowie einen hochwertigen Höhen-Laser zur Vermessung gestohlen. Die Tat dürfte sich in der Nacht zwischen Freitag, 01.04.2022 und Samstagmorgen, 02.04.2022, zugetragen haben. Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 entgegengenommen.



