Einbruch in Baucontainer

Linz am Rhein (ots). In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter die Schlösser von zwei Baucontainern am Linzer Bahnhof auf.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde nichts entwendet. Die Täter begaben sich in eine nicht unerhebliche Gefahr, weil einer der Container zwischen den Gleisen stand und die Züge in beiden Richtungen planmäßig verkehrten. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



