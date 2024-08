Einbruch in Appartement

Im Zeitraum vom 02.16.08.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Appartement in der Mühlenstraße.

Anhausen (ots).



Im Zeitraum vom 02.-16.08.2024 kam es zu einem Einbruch in ein Appartement in der Mühlenstraße. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst die Hauseingangstüre und verschafften sich anschließend Zugang zu den Räumlichkeiten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



