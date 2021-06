Durchfahrtskontrollen

Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich der Poststraße in Krunkel, Ot. Epgert. Hierbei stellten die Beamten 17 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden.

Epgert (ots). Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr das Durchfahrtsverbot im Baustellenbereich der Poststraße in Krunkel, Ot. Epgert.

Hierbei stellten die Beamten 17 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot fest, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden.



Oberhonnefeld – Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei im Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld das Durchfahrtsverbot für LKW ab 7,5 t.

Bei den kontrollierten Fahrzeugen handelte es sich um Anlieger. Im gesamten Zeitraum wurden keine Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt.



Beide Kontrollen wurden insbesondere aufgrund des Eingangs von Bürgerbeschwerden wegen Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot durchgeführt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell