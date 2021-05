Oberhonnefeld

Durchfahrtskontrolle für LKW über 7,5 t in Oberhonnefeld

Nach Bürgerbeschwerden überwachten Polizeibeamte am Donnerstag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr das Durchfahrtsverbot am Weyerbuscher Weg in Oberhonnefeld für LKW ab 7,5t.