Drogenbeeinflusster PKW-Fahrer greift Polizeibeamte an

Durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf wurde am 05.12.2023 im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein bereits amtsbekannter und betäubungsmittelbeeinflusster, 37jähriger Fahrzeugführer in der Theresenstraße in Betzdorf festgestellt.

Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

In seinem Fahrzeug führte er zudem Betäubungsmittel mit, versuchte zunächst aus der polizeilichen Maßnahme zu flüchten und griff im Anschluss die ihn stellenden Polizeibeamten tätlich an.

Gegen den Mann wird nun in mehreren Strafverfahren, u.a. Widerstand gegen und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Patrick Boller



Telefon: 02741 – 926 146

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell