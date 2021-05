Dreister Parkgebührenpreller

Linz am Rhein (ots). Am Montag wurde der Linzer Polizeiinspektion ein Betrugsdelikt der besonderen Art angezeigt.

Wie ein Mitarbeiter der Parkplatzverwaltung am Scherer Shopping in Linz eruieren konnte, zog ein Sprinter hinter einem ausfahrenden Pkw vom Parkplatz bei geöffneter Schranke nach, ohne seine Parkgebühr zu bezahlen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



