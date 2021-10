Dreister Geldbörsendiebstahl aus PKW

Am Donnerstagvormittag kam es im Zeitraum von 10:45 Uhr – 10:50 Uhr auf dem EDEKA Parkplatz in Horhausen (WW) zu einem Geldbörsendiebstahl aus dem PKW der Geschädigten.



Während die Geschädigte ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres PKW Ford Fiesta räumte, öffnete der Täter unbemerkt die geschlossene Beifahrertür und entwendete aus einer auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche die Geldbörse der Geschädigten.

Täter dürfte ein älterer Mann gewesen sein, der mit einem dunkel blauen Kompaktwagen – Kennzeichen HH-unbekannt – flüchtete. Die Geschädigte ließ ihre Bankkarte daraufhin umgehend sperren.

Gegen 13:45 Uhr teilte die Bank der Geschädigten mit, dass die Bankkarte im Rahmen eines Abhebeversuchs eingezogen und der Täter videografiert wurde. Die Aufnahmen werden der Polizei zur Verfügung gestellt.



Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



