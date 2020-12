Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 11:20 Uhr

Am Kreisverkehr der Dierdorfer Straße hielt die Frau an, um einem ca. 50 Jahre alten männlichen Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der bisher unbekannte Mann ging dann aber hinter der Radfahrerin über die Straße und griff sich wohl, die in einem Fahrradkorb liegende, Geldbörse der Frau. Zu dem Täter liegt leider keine weitere Personenbeschreibung vor. An dem verkehrsreichen Kreisverkehr der Dierdorfer Straße / Gustav-Stresemann-Straße / Sohler Weg, sollten aber andere Verkehrsteilnehmer zur Tatzeit (10:30 Uhr) den Mann bestimmt gesehen habe. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter Tel. 02631-8780 gerne entgegen.



