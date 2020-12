Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 11:10 Uhr

Die Kinder waren nach einem Spaziergang mit zwei kleinen Hunden nicht zurückgekehrt. Den bisherigen Erkenntnissen nach dürften sie geplant von zu Hause ausgerissen sein.



Die 15-Jährige trägt einen schwarzen Trainingsanzug und ist etwa 165cm groß und schlank, hat dunkle, kurze Haare. Die 10-Jährige trägt eine schwarz-graue Jacke und lila Schuhe, ist etwa 128cm groß und schlank, hat langes, dunkelblondes Haar. Die 2-Jährige ist etwa 86cm groß, hat hellbraune Haare, und ist mit einer rosa Steppjacke und rosafarbenen Stiefel bekleidet.



Die mitgeführten Mobiltelefone sind ausgeschaltet.



Bei der Suche beteiligten sich neben der Polizei auch viele Freiwillige, die über einen Facebook-Aufruf der Mutter auf den Sachverhalt aufmerksam wurden. Ebenso waren Rettungshunde eines privaten Vereins eingebunden. Die aufgenommene Spur verlor sich in der Gemarkung Asbach an der Landesstraße 255, dortiger Kreisverkehr Richtung Zum Jägertal. Bisher bekannt gewordene und aufgesuchte Kontaktpersonen im Familien- und Freundeskreis führten nicht zum Auffinden der Kinder oder zu Informationen bezüglich ihres Aufenthaltes.



Hinweise auf den Aufenthaltsort der Kinder werden erbeten an die Polizei Neuwied (02631/878-0) oder jede andere Polizeidienststelle.



