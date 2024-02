Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Zufahrt zur B 42 aus Richtung Waldbreitbacher Straße kommend.

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum hielt seinen Pkw ordnungsgemäß an der Haltelinie der Auffahrt an. Ein nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer übersah den stehenden Pkw und fuhr auf ihn auf. Hierdurch wurden ein Fahrer und zwei Insassen leicht verletzt.



