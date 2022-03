drei Trunkenheitsfahrten im Dienstgebiet der PI Betzdorf

57572 Niederfischbach, L 280; Am 19.03.2022 wurde gegen 16:00 Uhr ein in unsicherer Weise geführter PKW hiesiger Dienststelle gemeldet. Der 55-jährige Fahrzeugführer fuhr sehr langsam und konnte der Verkehrsführung nicht folgen. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.



57518 Alsdorf, L 280; Am 19.03.2022 wurde gegen 18:50 Uhr hiesiger Dienststelle eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Die 46-jährige Fahrzeugführerin eines PKWs wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille auf.



57572 Niederfischbach, Industriestraße; Am 19.03.2022 wurde um 22:00 Uhr im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme bekannt, dass der Beschuldigte zuvor mit seinem Fahrrad von einer Feierlichkeit nach Hause gefahren ist. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.



Gegen alle drei Beschuldigte wird eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gem. § 316 StGB gefertigt. Es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine der beiden PKW-Fahrer mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.



