Dreharbeiten lösen Polizeieinsatz aus

Roßbach an der Wied (ots) – Am Freitag, den 21.05.2021 um 17:50 Uhr, ging ein Anruf bei der Polizei Straßenhaus ein, weil es im Bereich der Grillhütte in Roßbach zu einem vermeintlichen Treffen von rechtsgerichteten Personen komme, die verfassungswidrige Uniformen tragen würden und verbotene Flaggen gehisst hätten.