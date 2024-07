Dooring-Unfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Anzeige

07.2024) kam es auf der Straße In der Au in Linz am Rhein zu einem sogenannten Dooring-Unfall.

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis fuhr links an dem geparkten Fahrzeug einer 48-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Unkel vorbei.

Als der Fahrradfahrer gerade in Höhe des Fahrzeugs war, öffnete die Fahrzeugführerin von innen die Fahrertür, woraufhin der Vorbeifahrende mit der Tür zusammenstieß.

Er kam zu Fall und wurde leicht verletzt.



Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



Zur Vermeidung von Dooring-Unfällen empfiehlt die Polizei den sogenannten „Holländischen Griff“. Hierzu greift man beim Aussteigen auf der Fahrerseite immer mit der rechten Hand nach dem Türgriff. Dies bewirkt, dass man sich automatisch nach hinten dreht und das eigene Sichtfeld erweitert wird. Wenn man beim Aussteigen auf der Beifahrerseite mit der linken Hand nach dem Türgriff greift, wird derselbe Effekt erzielt.



