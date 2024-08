Dieseldiebstahl – Versuchter Einbruch in Lkw

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter den Tankdeckel an einem abgestellten Lkw auf und entwendeten ca. 500 Liter Diesel-Kraftstoff. Das Fahrzeug war an der B 42 Ortsausgangs Linz geparkt.