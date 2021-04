Dieseldiebstahl

Archivierter Artikel vom 02.03.2021, 07:40 Uhr

Am vergangenen Wochenende sind auf einer Baustelle entlang der Landesstraße 270 zwischen Fernthal und Bertenau aus zwei Baggern Dieselkraftstoff entwendet worden.

An einem Baggern haben die bisher unbekannten Täter zur Tatbegehung einen Tankdeckel aufgebrochen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



