Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 06:50 Uhr

Dierdorf

Dierdorf: Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, den 17.08.2020, um 01:45 Uhr, wurde im Rahmen der Streife ein PKW in der Ziegeleistraße in Dierdorf kontrolliert.