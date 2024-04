Diebstahlsdelikte im Ortsbereich Niederfischbach

Am Vormittag des 10.04.2024 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf durch mehrere Anwohner aus Niederfischbach über Diebstahlsdelikte in Kenntnis gesetzt, die offenbar in der vorangegangenen Nacht vom 09. auf den 10.04.2024 begangen wurde. So wurden aus zwei PKW im Hofweg und Lindenweg ein Fahrzeugschein sowie eine Geldbörse entwendet.

So wurden aus zwei PKW im Hofweg und Lindenweg ein Fahrzeugschein sowie eine Geldbörse entwendet. Weiterhin ist es zu einem mutmaßlich versuchten Diebstahl aus einer Garage in der Kirchhofstraße gekommen, unbekannte Täter haben gewaltsam das Garagentor hochgeschoben, letztlich aber nichts entwendet. Abschließend ist in der Bachstraße ein Pedelec inkl. Ladekabel im Gesamtwert von ca. 5000 Euro aus einer Garage entwendet worden.

Wer hat in der Nacht auffällige Wahrnehmungen gemacht oder kann evtl. zu den einzelnen Vorfällen weitere Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0.



