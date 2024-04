Oberhonnefeld-Gierend

Diebstahl von zwei Sicherungskästen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen sind durch bisher unbekannte Täter in der Westerwaldstraße in Oberhonnefeld-Gierend zwei Sicherungskästen an einem Stromverteilerkasten abmontiert und entwendet worden.