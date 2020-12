Diebstahl von Weihnachtsdekorationen

In der Nacht vom 06.12. auf den 07.12.2020 kam es in der Ortslage Ehlscheid zu mehreren Diebstählen, bei welchen aus Vorgärten u. Weihnachtsdekorationen entwendet wurden. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?

Ehlscheid (ots). In der Nacht vom 06.12. auf den 07.12.2020 kam es in der Ortslage Ehlscheid zu mehreren Diebstählen, bei welchen aus Vorgärten u.a. Weihnachtsdekorationen entwendet wurden. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben?



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



