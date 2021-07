Diebstahl von Verkehrssicherungsgerät

Hamm / Sieg (ots). Am Sonntag, in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 04:15 Uhr kam es zu der Entfernung einer Warnbake.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen begab sich eine Gruppe Jugendlicher / Heranwachsender fußläufig durch Hamm und hatte nichts Besseres zu tun, als eine Warnbake, welche zur allgemeinen Verkehrssicherheit und somit zum Schutz der Allgemeinheit aufgestellt wurde, an dem Baustellenbereich Martin-Luther-Straße / Birkenweg zu entfernen und mitzunehmen. Durch dieses Verhalten wurde nicht nur der Tatbestand des Diebstahles verwirklicht, sondern aktuell wird geprüft, ob durch das Entfernen der Bake auch eine Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln vorliegt, was ebenfalls strafbewährt ist. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



