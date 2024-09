Diebstahl von Rückleuchten eines Wohnwagens

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 03.09.2024 kam es in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:30 Uhr zum Diebstahl von zwei Heckleuchten eines Wohnwagens.

Anzeige



Unbekannte Täter schraubten die Leuchten in der Hauptstraße in Emmerzhausen ab und flüchteten dann.

Es liegt derzeit ein vager Hinweis auf einen dunklen VW Kombi vor, der sich zu diesem Zeitpunkt vom Tatort in Richtung Daaden entfernte.



Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260



