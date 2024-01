Vettelschoß

Diebstahl von PKW Felgen aus Einfahrt

Im Tatzeitraum zwischen dem 11.01.24, 17:00 Uhr und 12.01.2024, 10:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter vier Autofelgen der Marke Lexus aus einer Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Straße Am Backeshof in Vettelschoß.