Vermutlich in der Nacht zu Freitag, d. 23.04.2021, wurden im Erlenweg in Ziegenhain zwei frisch gepflanzte Obstbäume (1 Apfel- und 1 Pflaumenbaum) von etwa 3m Höhe durch bislang Unbekannte entwendet.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat bitte an die Polizei in Altenkirchen.



