Am 18.06.2024 kam es in der Mittagszeit zu einem Diebstahl von Metallschrott.

Dieser wurde durch unbekannte Täterschaft vom Hof eines Anwesens im Bereich der Deussenstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



