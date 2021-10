Diebstahl von Kupferkabel aus Umspannwerk

Die Täter flexten zunächst auf einer Länge von gut 30 Metern Zaunelemente weg. Dadurch verschafften sie sich den nötigen Raum, um unterhalb der eigentlichen Geländezufahrt über den Grünstreifen in dem schmalen Bereich zwischen Zaun und der L288 (Steinerother Straße) zu gelangen.

Entwendet wurde Stromkabel, welches aufgrund von Umbauarbeiten in dem dortigen Bereich auf Holzhaspeln gelagert war. Wie die Täter genau das Kabel abtransportierten, ist unklar. Fest steht, dass sie dafür einen Transporter vom Typ Sprinter oder ähnlichem benutzt haben.

Zur Tatzeit dürfte die Steinerother Straße – auch aufgrund des guten Wetters am vergangenen Sonntag – recht stark frequentiert gewesen sein. Insbesondere könnte das Abfahren des Transporters von der L288 über den Grünstreifen hinweg zur Umzäunung unterhalb der regulären Zufahrt zum Umspannwerk aufgefallen sein.

Fahrzeuginsassen oder auch Spaziergänger, die in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell