Diebstahl von Heizungskessel – Täterermittlung nach Fahrzeuginserat im Internet

Bad Hönningen / Unkel (ots) – Am 03.10.2023 kam es zum Diebstahl eines Heizungskessels in Bad Hönningen durch zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Täter.

Diese waren mit einem Transporter mit ausländischer Zulassung unterwegs. Die Tat wurde von der Überwachungskamera am Grundstück aufgezeichnet.



Am 29.11.2023 entdeckte die Geschädigte zufällig den Transporter im Internet, wo er zum Kauf angeboten wurden und verständigte hiesige Dienststelle. Mit dem Verkäufer wurde daraufhin ein Treffen vereinbart, zu dem jedoch zu dessen Überraschen statt eines Kaufinteressenten die Polizei erschien. Nach Abgleich mit den Videoaufnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Verkäufer auch um den mutmaßlichen Dieb vom 03.10.2023 handelt. Er wird sich nun im Strafverfahren für die Tat verantworten müssen. Der Transporter wurde eingezogen.



