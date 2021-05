Diebstahl von Geldbörse am Netto

Am Mittwoch, den 12.05.2021 um ca. 15:30 Uhr befand sich der Geschädigte mit seinem Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Netto in der Königsberger Straße.

Als er die Einkäufe in sein Auto räumen wollte, ergriff die unbekannte Täterschaft einen im Einkaufswagen befindlichen Stoffbeutel mitsamt Geldbörse und entwendete diesen. Der Stoffbeutel konnte später im Eingangsbereich aufgefunden werden. Die Geldbörse und deren Inhalt in Form von zahlreichen Dokumenten und Bargeld jedoch wurden mitgenommen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



