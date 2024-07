Diebstahl von Gartenpflanzen

Linz am Rhein (ots). Am Samstagmorgen (20.

07.2024) bemerkte eine Grundstückseigentümerin aus Linz am Rhein den Diebstahl von zwei Pflanzen aus ihrem Garten.

Die Täter kletterten vermutlich nachts zuvor über den Grundstückszaun und trugen die Pflanzen mitsamt Pflanzkübeln davon.



Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.



