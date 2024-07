Roth

Diebstahl von Gartenmöbeln

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Zeit von Samstag, 20.07.2024, bis Montag, 22.07.2024, kam es in Roth zu einem Diebstahl. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Straße „Im Handwerkerpark“ vier Klappstühle.