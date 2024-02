Diebstahl von Frontscheinwerfern

Im Zeitraum von Montag 29.01.2024 bis Montag 05.02.2024 verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Industriestraße in Großmaischeid Zugang zu einen mit Gittern gesicherten Schotterparkplatz.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa



Auf dem Parkplatz sind an 8 Fahrzeugen die Frontscheinwerfer entwendet worden. Hierbei schlugen die Täter an einigen PKW die Seitenscheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



