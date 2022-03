Diebstahl von Firmengelände

Rheinbreitbach, Im Unteren Maarfeld (ots) – Am Mittwoch, den 30.03.2022 kam es im Zeitraum 22 bis 23:30 Uhr zu einem Diebstahl vom Gelände eines Dachdeckerbetriebes in Rheinbreitach.

Mindestens zwei gemeinschaftlich handelnde Täter verschafften sich Zutritt zu dem umfriedeten Betriebsgelände und entwendeten aus einem dort abgestellten Transporter Werkzeuge. Der Versuch, einen weiteren Transporter mit einer Brechstange aufzubrechen, schlug fehl und es entstand lediglich nicht unerheblicher Sachschaden an der Fahrzeugtür.

Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Linz a.R. entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell