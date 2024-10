Neuwied

Diebstahl von Fahrzeugteilen/ Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Montag, den 21.10.2024 und Freitag, den 25.10.2024 wurden an einem PKW Renault Master Fahrzeugteile im Wert von ca. 3000 EUR entwendet. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß im Außenbereich eines umfriedeten Firmengeländes in Neuwied-Engers, Im Schützengrund.