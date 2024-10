Betzdorf

Diebstahl von E-Bike Fotonachtrag

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Entwendetes E-Bike Foto: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Nachtrag zu entwendetem E-Bike in Betzdorf hier Foto des Fahrrades Am Sonntag, den 06.10.2024, stellte der Geschädigte sein E-Bike in der Moltkestraße in Betzdorf ab und schloss es an einem Lattenzaun fest.