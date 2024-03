In der Zeit von Freitag, den 29.03.2024, bis Samstag, den 30.03.2024, kam es auf dem Parkplatz des Bürgerhauses in Buchholz- Jungeroth zum Diebstahl von drei Kennzeichen.

Die Kennzeichen wurden von drei Fahrzeugen teilweise mutwillig abgerissen und gestohlen. Hierbei entstand an einem Fahrzeug eine Beschädigung.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



