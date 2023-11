Am Dienstag, 31.10.2023, kam es zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr in Forstmehren zum Diebstahl von Dieselkraftstoff.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei entwendeten die bislang unbekannten Täter aus dem Tank eines Lkw ca. 50 Liter Kraftstoff. Das Fahrzeug war an der Kreisstraße 24, zwischen den Ortslagen Hasselbach und Forstmehren, abgestellt. Im Tatzeitraum soll ein Pkw in auffälliger Weise neben dem angegangenen Lkw gehalten haben. Zu diesem Pkw bestehen derzeit keine Erkenntnisse. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.



