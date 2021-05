Diebstahl von Blumenpflanzen

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Kurpark in Ehlscheid vermutlich im Zeitraum vom 08.05.2021 bis zum 10.05.2021 mehrere Blumenpflanzen. Die Blumen wurden fachgerecht ausgegraben und die entstandenen Pflanzlöcher wieder verschlossen.

Ehlscheid (ots). Bisher unbekannte Täter entwendeten im Kurpark in Ehlscheid vermutlich im Zeitraum vom 08.05.2021 bis zum 10.05.2021 mehrere Blumenpflanzen.

Die Blumen wurden fachgerecht ausgegraben und die entstandenen Pflanzlöcher wieder verschlossen.

Der Sachschaden wird auf ca. 100 EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



