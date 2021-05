Diebstahl von Anhängerzubehör bei Autohaus

Auffällig war, dass die unbekannte Täterschaft die Ladeflächen der Anhänger dafür aufstellten, also in Kippposition brachten. Wer hat im Tatzeitraum, eventuell beim Vorbeifahren auf der vielbefahrenen B256, Personen oder auffällige Beobachtungen im Bereich des Autohauses gemacht?



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



