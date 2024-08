Diebstahl von amtlichen Kennzeichen – Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag, dem 02.08.2024, auf Samstag, dem 03.08.2024, in etwa im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 05:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden am Fahrzeug angebrachten amtlichen Kennzeichen des 60-jährigen Geschädigten aus der VG Gebhardshain.

Das Kennzeichenpaar „AK-CP63“ war zuvor auf einem PKW, welcher auf einem Anwesen in der Hauptstraße geparkt war, montiert gewesen.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen.



