Diebstahl Starkstromkabel aus Rohbau

Über die Osterfeiertage, 29.03. – 02.04.2024, entwendete unbekannte Täterschaft, 2 Starkstromkabel mit einer Gesamtlänge von etwa 60 Metern, von einer Baustelle in der Hauptstraße 82, Bad Hönningen.

Hierfür wurde der Rohbau betreten, ein Stromverteilerkasten aufgehebelt, sowie ein Stromkabel aus ca. 10m Höhe von einem Baukran gezogen.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme vor Ort, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zu einem gleichgelagerten Sachverhalt am Wochenende 08.03. -10.03.2024 gekommen ist. Auch hier wurden von derselben Baustelle Starkstromkabel entwendet.

Um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Linz am Rhein wird gebeten.



