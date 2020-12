Neustadt Wied

Diebstahl in einem Alten- und Pflegeheim – Täter gestellt

Am frühen Montagmorgen gelangte der 22 – jährige Beschuldigte über ein unverschlossenes Nebentor eines Alten- und Pflegeheims in Neustadt (Wied) in die Räumlichkeiten des Hausmeisters.