Diebstahl hochwertiger Pedelecs – Zeugenaufruf

In der Zeit von Montag, dem 07.10.2024, bis Samstag, dem 12.10.2024, kam es im Bereich der Mittelstraße in Weitefeld zu einem Diebstahl von insgesamt drei hochwertigen Pedelecs.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach Zugang zu einem angrenzenden Carport bzw. Abstellraum eines Einfamilienhauses, in welchem die vorgenannten Fahrräder verstaut waren.



Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mussten die Täter zuvor einen abgestellten Anhängerkomplex sowie weitere Nutzgegenstände (Holzbretter, etc.) beseitigen, um die Räumlichkeit betreten zu können. Inwieweit es hier zu einer Verursachung von Lärm gekommen war, ist nicht bekannt.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen in dem Tatzeitraum machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf über die unten aufgeführten Kontaktdaten in Verbindung zu setzen.



